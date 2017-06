Afscheidsdienst teammanager FC Emmen O17 in stadion

VOETBAL - De afscheidsdienst voor de overleden FC Emmen-man Eerke Kamies uit Odoorn wordt donderdag gehouden in de JENS Vesting in Emmen.

Kamies, die teammanager was van FC Emmen Onder 17, overleed afgelopen vrijdag op 58-jarige leeftijd in zijn woonplaats Odoorn. Kamies was ook een van de drijvende krachten achter de voetbalschool van de Drentse profclub.FC Emmen-directeur Wim Beekman noemde het overlijden van Kamies vrijdag een groot verlies voor de club.De afscheidsdienst begint donderdag om half elf. Daarna wordt de Oringer in besloten kring gecremeerd.