Wytse Kooistra knoopt er nog een jaar aan vast bij Lycurgus

Wytze Kooistra (foto: RTV Noord)

VOLLEYBAL - Wytze Kooistra heeft zijn aflopende contract bij Abiant Lycurgus met een jaar verlengd. De 34-jarige diagonaalspeler uit Sleen begint na de zomer aan zijn derde seizoen bij de eredivisionist uit Groningen.

Anderhalve maand geleden werd Kooistra voor de tweede keer op rij kampioen met Lycurgus.



De inmiddels 34-jarige Kooistra begon als volleyballer in Sleen, maar werd al snel opgepikt door de toenmalige eredivisionist Sudosa uit Assen. Kooistra speelde vervolgens bij Lycurgus uit Groningen en Dynamo in Apeldoorn. Daarna speelde hij bij clubs in Italië, Polen en Griekenland. Ook speelde hij 253 keer voor het Nederlands team.