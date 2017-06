Vliegscholen Eelde en Lelystad gaan samenwerken

EELDE - De vliegschool van KLM op Groningen Airport Eelde gaat samenwerken met de vliegschool op luchthaven Lelystad. De directeur van Lelystad, John Hayward, neemt de taken van de directeur van Eelde over.

Deze maand begon Hayward in Eelde om een begin te maken aan de samenwerking tussen de vliegscholen, die allebei onderdeel zijn van KLM. Sinds september vorig jaar zijn er geen nieuwe aanmeldingen meer geweest voor de vliegschool in Eelde.Volgens de begroting moeten ieder jaar zestig nieuwe studenten beginnen, maar die laten het afweten nu het bij ABN-AMRO niet meer mogelijk is geld te lenen voor de opleiding van de vliegschool. "Nieuwe studenten zijn de benzine voor onze tank", vertelt Hayward aan Dagblad van het Noorden Door de studentenstop loopt de vliegschool miljoenen mis: een vliegopleiding kost 122.000 euro. De KLM Flight Academy in Eelde is de belangrijkste pilotenleverancier van de KLM.Vliegveld Lelystad moet in de toekomst Schiphol vooral op het gebied van vakantievluchten gaan ontlasten en wordt groter dan de luchthaven in Eelde.