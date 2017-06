Boni-chef: Binnen twee minuten was de winkel leeg

EMMEN - Een raar geluid en witte rook in het magazijn. Gistermiddag rinkelden de alarmbellen bij een medewerkster van de supermarkt Boni in Emmen.

"De schrik zat er wel even in", zegt afdelingschef kruidenierswaren Ronald Moes. Hij had snel in de gaten dat er koolstofdioxide (CO2) weglekte uit een koelsysteem en ondernam actie. "CO2 is in principe niet gevaarlijk in een grote ruimte waar goed geventileerd wordt. Maar in een afgesloten ruimte trekt het wel zuurstof uit de lucht", aldus Moes.Er waren in totaal zo'n veertig mensen in de supermarkt. "Binnen twee minuten hadden we de winkel ontruimd." De brandweer ging daarna met gasmaskers naar binnen. Vlak voor acht uur was het lek verholpen. Omdat de winkel normaal gesproken om acht uur sluit, werd besloten de deuren dicht te houden.Hoe het lek in het koelsysteem is ontstaan, is nog niet duidelijk. Het had volgens Moes niets te maken met het warme weer. Vandaag is de winkel weer open.