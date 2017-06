Vacature: RTV Drenthe zoekt een verslaggever voor 32 uur

Word jij onze nieuwe verslaggever?

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van nieuws, sport en evenementen. Dat doen we in de eerste plaats online via onze site, de app, Twitter en Facebook, maar natuurlijk ook op radio en tv.





Verslaggever m/v (32 uur)



Onze redactie bestaat uit verslaggevers en bureauredacteuren die gezamenlijk alle nieuwsitems en programma’s verzorgen.



We zoeken een gedreven en enthousiaste camjo-verslaggever voor de standplaats Meppel. Je kunt verhalen op een creatieve en journalistieke manier vertalen naar een groot publiek en bent in staat reportages van technisch goede kwaliteit te leveren. Je kent Drenthe en voelt je thuis in de regionale journalistiek. Je hebt een uitgebreid netwerk in Drenthe of bent in staat om dat in korte tijd op te bouwen. Je beheerst de noodzakelijke kennis en technieken om te publiceren op al onze mediakanalen. Uiteraard ben je actief op sociale media.



Om voor deze functie in aanmerking te komen beschik je over een afgeronde journalistieke HBO-opleiding en aantoonbaar journalistieke ervaring met online, radio en tv.



Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de omroep-cao.



Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Marieke Rosier, Eindredacteur Nieuws, telefoonnummer 0592-338080.



Heb je interesse in deze functie



