Op een skateboard van Drenthe naar Kaapstad

ANSEN - Op een skateboard naar Zuid-Afrika. Pim van der Wardt (28) uit Ansen vertrekt in september vanuit zijn woonplaats voor het avontuur van zijn leven.

Met zijn videocamera wil Van der Wardt een documentaire maken over zijn reis van 13.456 kilometer. In Ansen bereidt hij zich voor op de lange tocht waarmee hij aandacht wil vragen voor het skaten in Afrika.Niet de finish, maar de tocht zelf is voor Van der Wardt het belangrijkst. "Mijn eindpunt is Kaapstad, het zuidelijkste puntje van Afrika. Maar de reis en de mensen die ik ontmoet worden mijn doel."De film krijgt de vorm van een roadmovie, waarin je ziet hoe Van der Wardt met zijn skateboard het Afrikaanse continent doorkruist. "Het gaat over de reis die ik zelf mentaal maak en wat ik onderweg tegenkom. De tweede laag gaat over het skateboarden in Afrika, wie deze skaters zijn, wat hun passie is."Vanaf Spanje reist Van der Wardt naar Marokko, dan richting Nigeria en via Oeganda komt hij uiteindelijk aan in Zuid-Afrika. Een groot deel van de reis gaat door de woestijn. Niet echt ideale ondergrond voor een skateboard."Ik ga niet de hele reis afleggen op mijn skateboard, dan zou ik regelmatig een nieuw board moeten laten invliegen. In de woestijn ga ik liften en op die manier probeer ik op mijn bestemming aan te komen."Met behulp van crowdfunding probeert Van der Wardt geld in te zamelen voor eten tijdens zijn reis en de vlucht terug naar Nederland. In september vertrekt hij vanuit Ansen naar zijn eerste stop: Barcelona.