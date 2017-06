Rechter onwel: rechtszaak graafmachinebende gaat niet door

ASSEN - De rechtszaak tegen de zogenoemde graafmachinebende gaat niet door. Een van de rechters werd vanochtend vlak voor de zitting onwel. Hij is onderzocht en is niet in staat om weer aan het werk te gaan vandaag.

De rechtbank noemt het heel vervelend, maar laat weten dat dit overmacht is.Vandaag zouden de eerste vijf van de in totaal tien verdachten terechtstaan. Ze worden verdacht van grootschalige oplichting met graafmachines en shovels via Marktplaats.De tweede zittingsdag, donderdag, is ook geschrapt, omdat de rechtbank de zaken bij elkaar wil houden. De rechtbank gaat de zaak na de zomer alsnog behandelen.De tien verdachten uit Assen en Oosterwolde worden verdacht van dertien gevallen van oplichting in heel Nederland en het vormen van een criminele organisatie. Als potentiële kopers geld, vaak duizenden euro's overmaakten, kregen ze uiteindelijk geen machines geleverd. De bende werd in 2015 opgerold. In totaal kwamen bij de politie zo'n zestig aangiftes binnen.Wat er precies aan de hand is met de onwel geworden rechter, is nog niet duidelijk.