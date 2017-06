Stelling: Ik verspil geen drinkwater aan het sproeien van mijn tuin

ASSEN - Het is warm in Drenthe, dat is niks nieuws. Voor planten is die aanhoudende zon iets minder lekker dan voor ons. Goed water geven is dus geen overbodige luxe.

Maar bij droogte is het ook belangrijk om stil te staan bij ons drinkwater. Daar gebruiken we met hitte vanzelfsprekend meer van. Met kraanwater planten water geven; is dat zonde van het water, of maakt dat u eigenlijk niet zo veel uit?Wat vindt u? Is het gebruiken van drinkwater voor het sproeien van planten verspilling?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of kinderen verplicht EHBO-les moeten krijgen op school. Een meerderheid van zo'n 86 procent was het daarmee eens, 13 procent vind het niet nodig. In totaal brachten 618 mensen hun stem uit.