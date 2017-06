Ron Jans wordt technisch manager bij FC Groningen

VOETBAL - Ron Jans uit Tynaarlo keert terug bij FC Groningen als technisch manager. Hij volgt Peter Jeltema op, die per 1 september stopt.

Jans wordt vanmiddag gepresenteerd, meldt RTV Noord . Hij tekent een contract voor één jaar. De Drent wil het zelf nog niet bevestigen: "Ik zit bij de kapper. Ik kan nog niks zeggen."Jans was eerder als speler en trainer werkzaam bij FC Groningen. Hij had tussen oktober 2002 en de zomer van 2010 de leiding over het eerste elftal. Jans werd daarmee de trainer die het langst in dienst was bij Groningen. De voormalige leraar Duits werkte daarna bij sc Heerenveen, Standard Luik en PEC Zwolle , waar hij na vier seizoenen onlangs afscheid nam.Jans zou eigenlijk bij de KNVB aan de slag gaan als hoofddocent van de cursus Coach Betaald Voetbal, maar zag daar vanaf toen bleek dat zijn kompaan Leon Vlemmings naar Go Ahead Eagles ging. Als opvolger van Peter Jeltema keert hij nu in een managementfunctie terug bij FC Groningen.De persconferentie waarbij Jans wordt gepresenteerd wordt vanmiddag om 16.30 uur gehouden.