Vijf vragen over fosfor

ASSEN - In het Kanaal in Assen is tijdens het uitbaggeren de chemische stof fosfor gevonden. Maar wat is het eigenlijk en is het gevaarlijk? Vijf vragen aan scheikundige Willem Belgraver.

"Fosfor is een chemische stof die niet in de natuur voorkomt. Komt fosfor in aanraking met zuurstof, dan ontbrandt het. Dat kan zowel in de lucht als onder water gebeuren. Er zijn twee varianten: witte fosfor en rode fosfor. De soorten verschillen van elkaar in onder meer de gevoeligheid voor ontbranding.""Witte fosfor is zeer giftig, rode fosfor kan ook schadelijk zijn. Het gevaar hangt af van de concentratie, maar van fosfor is bekend dat een klein beetje al snel schadelijk is voor de gezondheid. Ook de stoffen die bij de ontbranding vrijkomen kunnen gevaarlijk zijn. Je wilt het in ieder geval niet inademen. In het geval van Assen hoeft de buurt echter niet bang te zijn. Als er een beetje wind staat dan vervliegt het snel.""Rode fosfor vind je bijvoorbeeld in lucifers en ontbrandt minder snel. Maar witte fosfor heeft vooral militaire toepassingen. In granaten, napalm of molotov cocktails zit fosfor.""Je moet ervoor zorgen dat er geen zuurstof bij kan komen, dus bewaart men fosfor vooral onder olie. Lucht en water kunnen door de olie niet bij de fosfor komen.""Doordat fosfor ook onder water brandt, kun je het dus ook niet met water doven. Je kunt het gecontroleerd laten uitbranden onder zand, maar daarmee doof je het niet. Daarvoor heb je zogenaamde Bordeauxse pap: een mengsel van koper en kalk. Maar dat heb je niet zomaar even staan, dus dan is zand een goede oplossing."