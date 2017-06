Auto brandt uit in Annen

De brandweer bluste het vuur met schuim (foto: Van Oost Media) De auto brandde volledig uit (foto: Van Oost Media)

ANNEN - Aan de Holtkampen in Annen is vanochtend een auto uitgebrand.

De brand brak even na negen uur uit. De bestuurder kon op tijd uit de auto komen. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.