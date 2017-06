Fosfor in Assen mogelijk van explosief uit Tweede Wereldoorlog

ASSEN - Het fosfor dat gevonden werd bij baggerwerkzaamheden in Assen komt mogelijk uit een explosief. Hoe de stof in het Kanaal is terecht gekomen, is onduidelijk.

Het fosfor vloog afgelopen weekend spontaan in brand op een schip dat de stof heeft opgebaggerd tijdens werkzaamheden voor de Blauwe As. Een vaarroute door de stad.Mogelijk is het fosfor ruim zeventig jaar geleden al in Het Kanaal terecht gekomen, tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het gebied rond de Groningerbrug werd toen zwaar gevochten tussen de Canadezen die Drenthe bevrijdden en de Duitse bezetter.Een medewerker van het adviesbureau Expload in Culemborg is onderweg naar Assen om de vondst te onderzoeken. Het bureau deed in 2013 onderzoek naar de risico's van explosieven die mogelijk nog in de grond zitten in Assen. In de analyse die het bureau toen maakte , staat dat de kans op het vinden van fosfor zeer klein is."Het ging hoofdzakelijk om straatgevechten, militair tegen militair", zegt Jos Walraven van Expload. "Nergens hebben we informatie gevonden dat fosforgranaten gebruikt zijn of in het water zijn gegooid."Uit verschillende verslagen blijkt wel dat vanaf de Groningerbrug munitie in het water is gegooid. "Het fosfor dat nu gevonden is lag daar niet in de buurt", aldus Walraven. De fosforvondst komt voor het adviesbureau en de gemeente onverwacht. "We moeten nu terug naar de tekentafel en uitzoeken wat er aan de hand is."De opening van het Kanaal voor pleziervaartuigen kan door de vondst vertraging oplopen, laat een woordvoeder van de gemeente weten. "Het was de bedoeling dat op 1 juli de eerste bootjes door Assen zouden varen, maar veiligheid gaat boven alles." De officiële opening van de Blauwe As staat gepland voor september.