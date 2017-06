Vandalen vernielen moestuin Marsdijk keer op keer

Veel vernielingen bij de moestuin (foto: Ina Rentrop) Gisteravond is ook brand gesticht (foto: Ina Rentrop)

ASSEN - De buurtmoestuin in de wijk Marsdijk in Assen is de afgelopen tijd meerdere keren vernield. Gisteravond was het weer raak: toen werd ook brand gesticht.

Tuinder Ina Rentrop is de vandalen goed zat. "Dit is al de vierde keer dat ze de boel hier vernielen. Ze hebben bakken kapot gemaakt, spullen uit de kassen gehaald, dingen in het kanaal gegooid en troep achtergelaten", vertelt Rentrop.



Drugs

De moestuineigenaren kaartten de zaak al eerder aan bij de wijkagent van Marsdijk. Rentrop: "Hij vertelde ons dat het waarschijnlijk om een groep jongeren van 14 a 15 jaar gaat die rotzooi trappen in de wijk. Er liggen ook vaak drugs bij de moestuinen."



De moestuinen staan op gemeentelijke grond. De tuinders zijn bezig met het aanvragen van verbodsborden en gaan vanaf nu iedere avond kijken of ze de vandalen kunnen betrappen.



Natuurbrand ligt op de loer

Vooral het brandje baart Rentrop en de andere tuinders zorgen. De moestuin ligt achter de Asser Roeiclub in een bosrijk gebied. Met de huidige droogte kan het vuur overslaan naar de natuur. "Er wonen hier ook mensen en er staan veel bomen. Als die in de brand vliegen, ontstaat straks nog een flinke bosbrand", aldus Rentrop.



De politie bevestigt dat er vernielingen hebben plaatsgevonden en dat er een vuurtje is gestookt. De wijkagent van Marsdijk heeft ter plekke aangifte van vernieling opgenomen. De politie gaat onderzoek doen naar de daders.