Aftellen tot de TT met de Nederlandse winnaars: Wil Hartog

MOTORSPORT - Nog vijf nachten en dan start de 87e Dutch TT van Assen. De komende dagen tellen we af naar de eerste wedstrijd, de Moto3-race die om 11 uur van start gaat. Dat aftellen doen we met de zes Nederlandse TT-zeges. Vandaag deel 2: de zege van Wil Hartog in 1968.

het 1e TT Journaal met 'Eens zal Assen baden in een zee van licht'

de reportage over de TT-zege van Wil Hartog

Deel 1: Aftellen naar de TT met de Nederlandse winnaars: Paul Lodewijkx

Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app.