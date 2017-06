'Jumping Jack' Middelburg in TT Journaal: Hij wordt nog steeds gemist

MOTORSPORT - In aanloop naar de 87ste Dutch TT in Assen zendt TV Drenthe traditiegetrouw het TT Journaal uit. Vanavond is de tweede aflevering en net als in aflevering van gisteren blikken we terug op de historie. Vandaag staat 'Jumping Jack' Middelburg centraal.

De geboren Naaldwijker kende een turbulente carrièrre. In 1980 won hij als derde Nederlander, na Paul Lodewijkx en Wil Hartog, de TT en in 1981 won hij op magistrale wijze de race op het Engelse Silverstone. In de laatste bocht passerde hij de toenmalige wereldkampioen, Kenny Roberts.Maar Middelbrug kende ook vele decepties. Door de vele valpartijen kreeg de Westlander de bijnaam "Jumping Jack". Middelburg stierf in het harnas, op het stratencircuit van Tolbert in 1984.Nog geen uur voor de start van de 500cc-race had hij de in de 250cc-race gevallen Mar Schouten geholpen en gezegd: "Je moet hier echt rustig aan doen". In tegenstelling tot de 250cc-klasse, die twee opwarmronden had gekregen, kreeg de 500cc-klasse er maar één, volgens wedstrijdleider Jo Zegwaard omdat de 250cc-coureurs daarom gevraagd hadden en de 500cc-rijders niet.In de tweede ronde probeerde Jack Middelburg Rob Punt door een buitenbocht in te halen, waarbij zijn voorwiel wegschoof. Jack én zijn Honda werden door de strobalen teruggekaatst op de baan. Punt was al voorbij en enkele coureurs wisten de om de ravage heen te rijden, maar Boet van Dulmen reed tegen de Honda van Middelburg en Peter Lemstra raakte Jack. Peter Smetsers en John Schreuder reden vervolgens tegen de brandende Suzuki van Van Dulmen. Jack werd onmiddellijk naar het Academisch ziekenhuis in Groningen gebracht, waar hij tot elf uur 's avonds werd geopereerd. Hij had open hoofdwonden, hersenbeschadigingen en diverse inwendige verwondingen. Twee dagen na het ongeval, op 3 april, overleed hij.Al in juni 1984 verscheen het boek "Jack Middelburg, te vroeg aan de finish", geschreven door Jaap Timmer, Henk Keulemans, Hans van Loozenoord en Jan Heese.In mei 2000, 16 jaar na zijn dood, werd Jack in 's-Gravenzande uitgeroepen tot ‘Westlander van de Eeuw’.In de half uur durende documentaire wordt uitgebreid teruggeblikt op de carrièrre van Middelburg met veel historisch en uniek materiaal. Door gespreken met ex-monteur Adrie van den Broeke, teammanager en vriend Hans Valstar, maar ook met collegacoureurs als Wil Hartog en Jaap Geerts wordt een beeld gegeven van het leven van de nu nog populaire Midddelburg. Ook zoon Jacky Middelburg, hij was 10 toen zijn vader overleed, vertelt over zijn vader.Het TT Journaal begint om 17.20 uur.