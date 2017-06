Voorwaardelijke celstraf in verkrachtingszaak

De man werd veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf (foto: Pixabay.com)

ALKMAAR - Een 21-jarige man uit Tynaarlo is vandaag in Alkmaar wegens verkrachting en dwang van een 15-jarig meisje veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie en een taakstraf van 120 uur. Hij werd vrijgesproken van grooming en bezit van kinderporno.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 180 dagen jeugddetentie tegen de man, waarvan 178 voorwaardelijk. Daarnaast vorderde de aanklaagster een meld- en behandelplicht en een controle op het internetgedrag van de man gedurende de proeftijd van twee jaar.



Foto's, films en seks

De Tynaarloër en zijn slachtoffer werden ruim twee jaar geleden Facebook-vrienden. Aanvankelijk waren de contacten, volgens het meisje, plezierig en vriendschappelijk. Na verloop van tijd haalde hij haar echter over een naaktfoto van zichzelf te sturen. Zodra hij die had, veranderde hij van toon. Onder het dreigement dat hij de foto zou verspreiden eiste hij eerst meer foto’s. Toen films. En toen seks.



Volgens het meisje had zij uiteindelijk seks met hem omdat hij beloofde daarna alle foto’s en filmpjes die hij van haar had te verwijderen. Dat deed hij ook, maar alleen van zijn telefoon. De back-up op zijn laptop bestond nog. Een deel stuurde hij uit boosheid alsnog naar de vriend van het meisje toen ze zei dat ze hem op Facebook zou blokkeren.



Verkrachting en dwang, geen kinderporno

De rechtbank vindt verkrachting en dwang aangetoond, maar achtte grooming en kinderporno niet bewezen. Door die beslissing wordt de Tynaarloër de komende jaren niet gecontroleerd op zijn internetgedrag.



Wel kreeg de man – sociaal gebrekkig vaardig, autistisch en verminderd toerekeningsvatbaar - een meld- en behandelplicht opgelegd. Ook moet hij zijn slachtoffer 350 euro schadevergoeding betalen.