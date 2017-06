Oud-schooldirecteur in hoger beroep veroordeeld tot cel

Een 73-jarige man uit Klazienaveen moet twaalf maanden de cel in (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 73-jarige man uit Klazienaveen is als oud-directeur van de Arnhemse Buitenschool voor oplichting, valsheid in geschrifte en bedreiging in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden.

Een oud-medebestuurder (61) uit Doornenburg (Gelderland) kreeg vier maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 240 uur opgelegd.



Beide mannen werden in november 2011 door de rechtbank in Assen veroordeeld tot vijftien maanden en tien maanden cel. De mannen vervalsten aanstellingsbrieven waarmee het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor 350.000 euro werd opgelicht.



Ophogen salaris

Met dit geld werd het salaris van de directeur uit Klazienaveen verhoogd. Als afscheidsbonus kreeg de man ook nog eens 15.000 euro mee. De fraude kwam medio 2006 aan het licht nadat de school voor kinderen van 4 tot 20 jaar met gedrags- en psychiatrische problematiek fuseerde met een vergelijkbare school.



Wraak

De nieuwe directeur ontdekte hiaten in de boekhouding en deed aangifte. Uit wraak werd de auto van de aangever vernield. Personeelsleden die een belastende verklaring aflegden, werden bedreigd. Zij zouden ook rouwkaarten hebben ontvangen met hun sterfdatum, maar van dit onderdeel sprak het Gerechtshof de oude bestuursleden vrij.



Het hof vindt het vooral kwalijk dat door deze manier van boekhouding gemeenschapsgeld is opgestreken, dat linea recta op de bankrekening van de algemeen directeur werd gestort. De bestuurder heeft zich als ambtenaar onbehoorlijk gedragen en het vertrouwen beschaamd. Helemaal laakbaar vindt het hof de vernieling en bedreiging nadat de zaak aan het licht kwam.



Te lang

In de uiteindelijke straf is ook rekening gehouden dat het te lang duurde voordat de zaken de hogere rechters bereikten. In totaal zijn vijf jaren en zeven maanden verstreken en is hier sprake van een forse overschrijding.