College Midden-Drenthe: 'Geen reden om locatiekeuze middelbare school te wijzigen'

BEILEN - Het college van Midden-Drenthe ziet geen reden om de keuze van het gebied De Haven als nieuwe schoollocatie te wijzigen. Omwonenden zijn niet blij met die plannen.

De PvdA in Midden-Drenthe stelde vragen aan het college over de plannen voor de locatie van het te bouwen schoolgebouw. Het Dr. Nassaucollege en CS Vincent van Gogh zullen gezamenlijk het nieuwe pand in gebruik nemen.Omwonenden zijn van mening dat door het schoolgebouw het havengebied van het dorp verpest wordt. Het college laat weten de suggesties en bezwaren van de bewoners mee te nemen in het onderzoek, maar ziet vooralsnog geen reden De Haven als locatiegebied te heroverwegen.Wel gaat het college met de bewoners in overleg over de precieze locatie van het schoolgebouw in het havengebied. De Haven is volgens het college erg geschikt voor de bouw van de school, onder meer vanwege de goede fietsroutes en de centrale ligging.