Er kan weer gezwommen worden bij de zwemplas in Zwartemeer

Zwemliefhebbers kunnen weer zwemmen in de zwemplas bij Zwartemeer (foto: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

ZWARTEMEER - Vanaf vandaag kan er weer gezwommen worden bij de zwemplas van het Sportlandgoed Zwartemeer. De kwaliteit van het water is weer in orde.

Vorige week werd er een negatief zwemadvies gegeven door de provincie Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa's. Na een test bleken er in het water bacteriën te zitten die maag- en darmklachten kunnen veroorzaken.Zo konden zwemmers last hebben van misselijkheid, koorts en diarree. Bekijk hier de waterkwaliteit van andere zwemplassen in de provincie.