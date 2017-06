'Een catastrofe als Het Pauperparadijs acuut moet stoppen'

VEENHUIZEN - De verkoop van kaarten voor de nieuwe serie voorstellingen van Het Pauperparadijs gaat hard, maar de kans bestaat dat het theaterspektakel moet stoppen. Donderdag dient de rechtszaak die drie omwonenden hebben aangespannen, vanwege de overlast die voorstellingen volgens hen veroorzaken.

Het trio wil de vergunning van tafel hebben. "Als de rechter daarin meegaat, dan kan het betekenen dat we acuut moeten stoppen. Dat zou een catastrofe zijn voor ons, voor alle mensen die een kaartje hebben en voor de ondernemers", aldus producent Wolter Lommerde.De producent van Het Pauperparadijs wil niet te veel aan dat rampscenario denken. "Ik kan daar niet bang voor zijn, want de ramp die dan zou plaatsvinden is zo groot dat het bijna onvoorstelbaar is. Daar maak ik mij maar niet druk over."Het Pauperparadijs is bezig aan het tweede seizoen. De organisatie sluit niet uit dat er volgend jaar opnieuw een vervolg komt, maar dat is mede afhankelijk van de uitspraak van de rechter. "We hebben afgelopen week wel voorzichtig over 2018 gepraat. Maar we weten het nog niet. Het zou kunnen, natuurlijk. We houden alle opties open", zegt Lommerde.Lommerde is verrast over de belangstelling voor Het Pauperparadijs. "Uiteraard ben ik er zeer opgetogen over, maar het verbaast mij dat het nog weer beter gaat dan vorig jaar. We hebben nu al meer dan 40.000 kaarten verkocht en vorig jaar zijn we daar op geëindigd, omdat we ook niet meer plekken hadden. Het is eigenlijk wel onvoorstelbaar dat je zover uit het centrum van Nederland, zo veel bezoekers weet te trekken."