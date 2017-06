Nieuwe bisschop voor het Noorden: 'Ik heb nog nooit een hunebed gezien'

GRONINGEN - Bisschop Ron van den Hout komt zondag naar Drenthe voor de Gerardus Majella bedevaart in Barger-Oosterveld. Hij is nu twee weken aan de slag in het Noorden, maar is niet bekend met Drenthe.

"In Groningen en Friesland ben ik wel eens op vakantie geweest, maar ik heb nog nooit een hunebed gezien," zegt Van den Hout. Zijn ouders komen van een agrarisch bedrijf, dus bekendheid met het platteland heeft hij wel.Voor toekomstplannen is het nog te vroeg. "Eerst ga ik kennismaken met de mensen en wil ik weten waar welke plaats ligt. En daar neem ik rustig de tijd voor," aldus de nieuwe bisschop.Een jaar geleden werd zijn populaire voorganger monseigneur Gerard de Korte bisschop in Brabant. Van den Hout was vervangend bisschop in Brabant en zit nu in het Noorden, het kleinste bisdom van ons land. Is dat wel een logische keuze? "Dat moet je aan de paus vragen. Ik weet niet waarom daarvoor is gekozen. Het bisdom in Brabant is groter, dus ik kan me voorstellen dat ze daar een ervaren iemand willen hebben. Vicaris is toch een andere functie," zegt hij.In Brabant speelt de kerk een prominentere rol in de samenleving. Dat is niet persé een nadeel, vindt hij. "Mensen staan hier zelfbewuster in hun geloof. Omdat de katholieken hier altijd in de minderheid zijn geweest, hebben ze altijd op moeten komen voor hun geloof," meent de bisschop.Zijn benoeming is voor onbepaalde tijd. "Ik weet nu dat als ik 75 jaar word, ik mijn ontslag moet aanbieden volgens de katholieke traditie. Dat duurt 23 jaar. Dat is nog lang hoor. Je moet altijd jezelf voor de volle honderd procent geven op de plek waar je bent. En niet terugkijken of vooruit kijken of er nog andere perspectieven zijn. Je bent hier nu verantwoordelijk voor deze mensen en daar moet je jezelf volledig aan geven," aldus Van de Hout.