Drentse en Arabische overnamekandidaten voor ijsmaker uit Rogat

Jan Koster in zijn ijsfabriek (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

ROGAT - Wie tijdens dit warme weer nog van een ijsje van ijsmaker Dickninghe uit Rogat wil genieten, moet opschieten. De ijsmaker maakte onlangs bekend te stoppen.

Inmiddels hebben zich zeven kandidaten gemeld voor een eventuele overname van het bedrijf. Eigenaar Jan Koster is blij dat er bedrijven zijn die een overname zien zitten.



Arabië

Over de details kan Koster nog niets zeggen, simpelweg omdat hij het nog niet zeker weet. Onder de overnamekandidaten is één potentiële Drentse. Daarnaast ook een Arabisch bedrijf. Volgens Koster wilde die laatste het hele bedrijf, inclusief alle ijsmachines, verplaatsten naar het Midden-Oosten. "IJs is daar een luxeproduct", vertelt Koster. Volgens hem staat Nederland op de Internationale markt bekend om goede apparatuur als het gaat om de verwerking van zuivel. Binnen twee weken moet er meer duidelijk zijn over de overname.



Concurrentie

De reden dat zijn bedrijf ermee stopt is simpel: concurrentie van de grote supermarktketens. "Je komt daar moeilijk tussen. Het zijn vaak hele lange procedures. Als je er aan begint, weet je niet de uitkomst. En op gegeven moment hebben we dat toch verschillende keren geprobeerd en onvoldoende resultaat."



Geen afbreuk aan kwaliteit

Een optie zou zijn om het ijs goedkoper te maken, door bijvoorbeeld goedkopere ingrediënten te gebruiken. Echter, Koster piekert er niet over. "De keuze van ingrediënten bepaalt toch eigenlijk wel de smaak van het ijs en daar wilden we absoluut geen concessies doen." Het ijs van Dickinghe staat dan ook bekend als een kwaliteitsproduct.



Volgens Koster is de prijs ook niet eens het probleem, maar meer de beperkte schapruimte die er in de supermarkten is voor zijn ijs. Ondanks dat hij stopt liggen er nog wel plannen op de plank. "Wij denken verder te gaan met ons handelsbedrijf in tanks en machines", besluit Koster.

Door: Robbert Oosting Correctie melden