Eerst een biologietoets en daarna moet de 15-jarige Mick naar de rechter

Sander en Dieneke Ankringa overhoren zoon Mick (15) voor zijn toets (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

EMMEN - Hij is net 15 jaar en bereidt zich op dit moment voor op zijn laatste toetsen voor de zomervakantie. Maar behalve een toets biologie heeft hij morgen ook een andere afspraak: bij de rechtbank in Assen.

Mick Ankringa moet van de leerplichtambtenaar naar de jeugdarts, maar zijn ouders weigeren dit en dus staan ze voor de rechter.



Ziek

De jonge Mick rondt op dit moment zijn derde jaar aan het Hondsrug College in Emmen af. Nog een aantal toetsen en dan is het zomervakantie. Eigenlijk is hij een leerling zoals alle anderen. Oké, hij heeft ADD, dus moet je hem volgens moeder Dieneke Ankringa soms wat meer achter de broek zitten om dingen af te krijgen.



Wat Mick misschien iets anders dan andere leeftijdsgenoten maakt, is dat hij wat meer dan gemiddeld ziek is. Of nou ja, was. Dit speelde al op de basisschool en dat ging door op de middelbare school. "Half januari van dit schooljaar had hij zestien schooldagen gemist", vertelt zijn moeder. Alsof alle griepgolven hem altijd te pakken kregen, zo omschrijft ze het.



Leerplichtambtenaar

Het bovengemiddeld ziek zijn viel zowel de school als de leerplichtambtenaar op. "Als een kind vaak ziek wordt gemeld, dan kan het een signaal zijn dat er iets anders aan de hand is. Dat kan en gebeurt ook weleens", legt Ankringa uit.



Verschillende gesprekken met de leerplichtambtenaar volgen en de eindconclusie is dat Mick naar de jeugdarts moet. Zijn ouders zien dit als wantrouwen naar hen toe. "Wij moeten bewijzen dat hij echt ziek is", aldus zijn moeder.



De ouders van Mick laten het er niet bij zitten en vragen aan de school en leerplichtambtenaar of er bij hen daadwerkelijk zorgen zijn over Mick. "Zijn er alarmerende signalen? Gaat het op school niet lekker? Wat voor zorgen hebben jullie dan? Maar antwoord hadden ze niet", vertelt een verontwaardigde Ankringa.



Geen jeugdarts

Mick's ouders horen van zowel de school als de leerplichtambtenaar dat er verder geen zorgen zijn. Het enige probleem dat dan overblijft is dat hun zoon toevallig meer dan gemiddeld ziek is. Zij vinden dat ze daarom niet naar de jeugdarts hoeven.



"Sterker nog, hij heeft het qua vrienden en dergelijke prima naar zijn zin op school", vertelt Ankringa over haar zoon. "Cijfers zijn nog niet altijd goed, maar dat heeft niets met zijn ziek zijn te maken. Hij gaat zeer waarschijnlijk gewoon over."



Protocol

De gemeente Emmen wil niet reageren op individuele gevallen. Wel benadrukt woordvoerder Miranda Kocks dat de gemeente één protocol volgt om één lijn te trekken. Hierin staat bijvoorbeeld dat wanneer een leerling drie keer in een kwartaal ziek wordt gemeld, meestal de jeugdarts wordt ingeschakeld.



Deze onafhankelijke arts vraagt bijvoorbeeld informatie op bij medisch specialisten en kijkt naar oplossingen voor mogelijke klachten om zo het ziekteverzuim terug te dringen. Omdat de ouders niet ingaan op het verzoek om naar de jeugdarts te gaan is proces verbaal opgemaakt. En dus staan de partijen nu tegenover elkaar bij de rechter.



Volgens Ankringa had de leerplichtambtenaar prima af kunnen stappen van dit protocol. "Ze hadden kunnen zeggen: er is niets aan de hand, we stoppen hiermee. Dat hebben ze niet gedaan."



Principekwestie

Natuurlijk hadden de ouders van Mick gewoon een bezoekje aan de jeugdarts kunnen brengen, om van het gedoe af te zijn. "Maar wij willen de hele gang van zaken aan de kaak stellen", legt Ankringa uit.



"We hebben zoveel reacties gehad van andere mensen met soortgelijke verhalen. Met precies dezelfde fouten in de procedure. Dat er niet geluisterd wordt naar ouders en kind, of dat kinderen met psychische problemen door de mangel gehaald worden. Dat kan echt niet!"



Zuivelproducten en kokosolie

Met zoon Mick gaat het inmiddels stukken beter. Hij is minder vaak ziek. Waarschijnlijk zijn zuivelproducten en kokosolie de boosdoeners, zo bleek na een bezoek aan een arts. "Daar kreeg hij buikklachten van waardoor zijn hele weerstand verminderde", vertelt Ankringa.



Volgens zijn moeder barst Mick weer van de energie. Die zal hij morgen hard nodig hebben, zowel voor de toets als de rechtszaak. Zijn ouders staan hem die dag bij, al is zijn moeder nu al duidelijk: "Dit gaat echt over helemaal niets."

Door: Ronald Oostingh Correctie melden