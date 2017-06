Mooi Wark, Johan Willem Friso Kapel en Camping de Vledder klaar voor TT

ASSEN - Een bijzondere openingsact morgenavond tijdens de aftrap van het TT-festival. Twee rockbands, Donnerwetter en Mooi Wark, treden op met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso uit Assen.

Op de hoogte blijven van de TT? Al het nieuws over de TT in Assen vind je op onze speciale TT-pagina en in de app.

Mooi Wark-muzikanten Arnold Kuik en John Roffel kijken er naar uit om te spelen met de Koninklijke militaire JWF-kapel. "Heel bijzonder, want zij lezen alles van bladmuziek af. Ik zeg altijd: wij doen maar wat. De enige noten die wij kennen, zijn de noten die je eet", zegt Kuik.Niet alleen muzikanten zijn klaar voor het TT Festival, ook Wout van Velzen, mede-organisator van TT-camping de Vledder is er klaar voor. Volgens Van Velzen is het dankzij het mooie weer drukker dan vorig jaar.De vriendengroep 'Gieten on Tour' is voor het tweede jaar op rij te gast op camping de Vledder. Zij hebben een hele zuipkeet meegenomen naar Assen.Voorraden bier worden nog snel aangevuld, in het centrum staan vanaf morgen negenhonderd meter aan dranghekken en er wordt druk gewerkt aan de podia. Toch is er van stress geen sprake bij projectleider Sander ten Bosch.