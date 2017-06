Klaar voor de start: baancommissaris

ASSEN - Assen maakt zich weer op voor de TT. Alles gesmeerd te laten verlopen kost een hoop voorbereiding. De meeste Assenaren zitten midden in de aanloop naar het grootste evenement van het jaar. Is baancommissaris Herman Covemaeker klaar voor de TT?

Al zeventien jaar lang komt de Belgische Herman Covemaeker naar de TT. Met zijn vrouw rijdt hij jaar in jaar oud vanuit Oostende naar Assen. Voor de Superbike trouwens ook, als echte motorfanaten. "We zouden graag meer komen naar evenementen in Assen, maar de afstand is het probleem. Het schiet met de files gewoon niet op, maar twee keer per jaar lukt."Covemaeker komt niet alleen maar naar de races kijken, hij heeft ook een belangrijke functie op de baan. "Ik ben baancommissaris of afgekort 'baco'. De taak van een baco is zorgen voor de veiligheid van de coureurs. Als er iemand onderuit gaat bijvoorbeeld, dan wordt er met de gele vlag gezwaaid. Dan weten de andere coureurs dat ze op moeten letten."Van stoppen wil Covemaeker niets weten. In de komende jaren zal hij, als het even kan, gewoon weer samen met zijn vrouw van de partij zijn. "De TT is altijd iets speciaals, jaar en dag is het altijd een succes geweest. Het is een heel groot evenement op topniveau, de formule 1 van de motoren. Het is gewoon fantastisch."