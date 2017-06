Niet Max Verstappen maar Nico Hülkenberg naar GAMMA Racing Days

Nico Hülkenberg komt naar Assen (foto: LDP International)

AUTO-/MOTORSPORT - Formule 1-coureur Nico Hülkenberg, de nummer elf in de WK-stand, is de grote publiekstrekker tijdens de GAMMA Racing Days op het TT Circuit van Assen. Het grootste gratis sportevenement van het land staat gepland op 5 en 6 augustus.

Voor Hülkenberg, die een aardig woordje Nederlands spreekt, is het een terugkeer op het circuit in Assen. In 2006 reed hij ook al in Drenthe in het Duits Formule 3-kampioenschap.



Max Verstappen

Vorig jaar liet organisator Lee van Dam nog weten alles in het werk te stellen om, net als in 2015, Max Verstappen naar Assen te halen. De nummer zes in de strijd om het wereldkampioenschap komt echter niet. WK Superbike-coureur Michael van der Mark is met zijn Yamaha wél aanwezig.



Programma

Het programma bestaat verder uit onder meer de BOSS GP, waarin diverse oude auto’s uit de Formule 1, GP2 en IndyCar zijn te bewonderen, en NEC Formule Renault 2.0 waarin de nieuwe generatie coureurs wordt opgeleid. Diverse motorklassen en de Supercar Challenge maken de line-up compleet.



Hülkenberg en het Renault Sport Formula One Team

Het Renault Sport Formula One Team is actief in het FIA Formula One World Championship met coureurs Nico Hülkenberg en Jolyon Palmer. De Duitser Hülkenberg debuteerde in 2008 in de Formule 1 en is bezig aan zijn eerste seizoen voor Renault. Hij won titels in GP2, A1GP en Formule 3, maar ook de 24 Uren van Le Mans.



Renault behaalde in 2005 en 2006 zowel de wereldtitel voor constructeurs als het rijderskampioenschap Formule 1, maar was betrokken bij negen andere rijderstitels in het wereldkampioenschap Formule 1. Als motorleverancier in Formule 1 behaalde Renault tot nu toe meer dan 170 overwinningen, waarmee ze als derde op de ranglijst staan van overwinningen in de geschiedenis van de sport.