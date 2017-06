Fans opgelet: morgen meet & greet met Marc en Alex Marquez in Nieuwleusen

MOTORSPORT - Vijfvoudig wereldkampioen en regerend kampioen in de MotoGP, Marc Marquez, komt morgen in de namiddag speciaal voor zijn fans naar Ten Kate Motoren in Nieuwleusen. Als toetje komt ook zijn broertje en Moto2-coureur Alex mee naar het Overijsselse dorp.

Tijdens deze meet & greet, die om 17.00 uur begint worden diverse acties en shows opgevoerd voor het publiek. Ook zullen de broers beschikbaar zijn voor handtekeningen en foto's.Marc Marquez, coureur in het Repsol Honda Team, staat op dit moment derde in de tussenstand om het wereldkampioenschap. Met 88 punten is zijn achterstand op klassementsleider Maverick Vinales 23 punten. De pas 24-jarige Marquez won dit seizoen één Grand Prix, die in Amerika. Marquez behoort tot een zeer select gezelschap coureurs die wereldkampioen werd in alle klassen. Na Mike Hailwood, Phil Read en Valentino Rossi was de Spanjaard in 2013 de vierde coureur in de geschiedenis die dit presteerde.De 21-jarige Alex Marquez pakte in 2014 zijn enige wereldtitel tot nu toe. Hij deed dat in de Moto3-klasse, nadat hij in dat seizoen onder meer de TT van Assen won. Dit seizoen rijdt Marquez voor het derde jaar op rij in de Moto2-klasse. Na de veertiende en dertiende plaats in de WK-eindstand gaat het dit jaar een stuk beter. In de tussenstand staat de coureur uit het Marc VDS-team met 103 punten op de derde plaats achter leider Franco Morbidelli (123 punten) en Thomas Luthi (116 punten).De broers Marquez bereiden zich samen voor op de naderende TT, zo bleek uit een post op de instagram van Alex Marquez.De toegang tot de meet & greet met Marc en Alex Marquez is gratis. Het adres van Ten Kate Motoren is Rollecate 55 in Nieuwleusen.