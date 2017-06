Jasper Iwema: Als er een plek vrijkomt in de Moto2, ben ik er klaar voor

MOTORSPORT - Jasper Iwema oogt ontspannen en geniet met volle teugen van een avondje bokstraining met zijn beste vriend Scott Redding, de MotoGP-coureur die tegenwoordig met zijn vriendin Mariëlle samenwoont in Groningen. De inmidddels 27-jargie Drent is er voor de tweede keer in tien jaar niet bij als coureur tijdens de TT. Vorig jaar was dat nog pijnlijk, maar nu niet meer.

"Dit jaar ga ik er gemakkelijker mee om dan vorig jaar merk ik. Ik ben natuurlijk met het ijsracen een andere weg ingeslagen en daar focus ik me volledig op. Ik heb ook niet de ilussie meer dat ik ooit nog wereldkampioen ga worden in de MotoGP", aldus Iwema.Toch staat de deur naar de wegracerij nog zeker open. "Als er een plek vrijkomt in de Moto2 of er een invaller nodig is dan ben ik er klaar voor. Er was aan het begin van dit seizoen ook sprake van dat ik coureurs moest vervangen in de Moto2, maar zover kwam het niet."Op dit moment speelt er echter niets en dat zal volgens Iwema waarschijnlijk ook zo blijven. "Qua gewicht ben ik nu ook niet op niveau voor een machine in de Moto2. Ik prepareer mijn lijf nu voor een nieuw seizoen als ijsracer"Scott Redding zal een terugkeer van Iwema op de paddock zeker toejuichen. "Absoluut. Ik gun hem het beste. Hij is niet alleen een hele goede vriend, maar ook een goede coureur. Alleen heeft hij de pech dat hij misschien in het verkeerde land op het verkeerde moment is geboren. Het is voor een Nederlandse coureur toch heel moeilijk om door te breken. Het is zo moeilijk om sponsors te vinden die elk jaar maar weer diep in de buidel tasten om ervoor te zorgen dat jij kunt rijden."Volgens de Pramac Ducati-coureur is Iwema inmiddels te oud voor de Moto3 en mist zijn vriend de kracht voor een machine in de Moto2. "Dan zou je nog kunnen overwegen om de stap naar de Superbikes te maken, maar waarom? Waarom zou Jasper nog steeds jaarlijks moeten worstelen om zekerheid te hebben voor een plek in het seizoen erop? Hij heeft in Heerenveen laten zien hoe goed hij is in het ijsracen. Hij heeft amper vijf keer op zo'n machine gereden en deed gewoon met de besten mee. Ik zou zeggen: Focus je op het ijsracen en ga het gevecht aan met de wereldtop."Nu het flink dooit in Nederland kan Iwema vanzelfsprekend geen meters maken op het ijs. Grasbaanracen leek een ideale vervanger, maar dat bleek toch niet het geval. "De enige gelijkenissen zijn het aantal ronden en de acht lange bochten naar links, maar dan houdt het wel op. Toch is het zeker interessant voor de toekomst", aldus Iwema. "Het is nu vooral voorbereiden op komend seizoen. Ik ben druk bezig om het plaatje financieel weer rond te krijgen, want ik wil vroeg naar Rusland om daar meters te maken."Zijn plan om vroeg te vertrekken naar het Russische ijs is niet voor niets. Iwema heeft grootse plannen in zijn tweede seizoen als ijsracer. "Ik hoop me na de trainingsperiode in Rusland in Zweden te plaatsen voor de WK-series. Ja, dat is een hoog doel omdat normaliter een ijsracer vier seizoenen moet uittrekken om mee te doen op topniveau. Op basis van mijn races in Heerenveen denk ik dat ik eerder klaar ben voor die stap."