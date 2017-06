Parkeeroverlast in Vries door centrumvernieuwing

VRIES - De vernieuwing van het centrum in Vries leidt volgens de PvdA in de gemeente Tynaarlo tot parkeeroverlast.

De Brinkstraat is breder gemaakt en paaltjes die langs de weg stonden, zijn verdwenen. “Mensen parkeren nu op de stoep en dat is zeker voor mindervaliden erg lastig", stelt fractievoorzitter Anneke Lubbers van de PvdA in Tynaarlo. "Auto’s die elkaar tegemoet komen kunnen elkaar niet passeren.”Verantwoordelijk wethouder Nina Hofstra (VVD) heeft de problemen ook opgemerkt, maar wil voorlopig nog niet optreden: “We maken eerst het project af.”Op dit moment wordt gewerkt aan de parkeerplaatsen bij supermarkt EMTÉ die nu niet te gebruiken zijn. “We zitten nog middenin een verbouwproject, dat niet zo heel lang meer duurt”, zegt de wethouder. De straten in het centrum van Vries hebben de afgelopen maanden een opknapbeurt gehad.