Raad Tynaarlo geeft paarden Zuidlaren meer ruimte

Meer ruimte voor de paarden dit jaar en de handel duurt korter (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

ZUIDLAREN - De handel in paarden op de Zuidlaardermarkt duurt dit jaar een uur korter en de paarden krijgen meer ruimte.

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad stemde voor het plan. Alleen de drie fractieleden van GroenLinks stemden tegen. De partij wil dat paarden en handelaren aan elkaar gekoppeld worden. "Het gaat erom dat we kunnen zeggen, u heeft dit paard hier binnengebracht op het moment dat er iets mis is met een dier", aldus GroenLinks.



Wachten

Volgens burgemeester Marcel Thijsen wordt op landelijk niveau aan zo'n systeem gewerkt: "We kunnen ons eigen systeem invoeren, maar dat kost geld. Bovendien is het tijdelijk tot het landelijk geregeld is."



Toekomst

De gemeente Tynaarlo wil de paardenmarkt in Zuidlaren veiligstellen voor de toekomst. De paardenmarkten staan onder druk vanwege het dierenwelzijn. Dierenrechtenorganisaties willen het liefst van de paardenmarkten af, omdat de dieren het er slecht zouden hebben.



De Zuidlaardermarkt wordt dit jaar gehouden op dinsdag 17 oktober.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden