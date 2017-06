Kans op natuurfenomeen lichtende nachtwolken: 'Het is een verslavende bezigheid'

DE KIEL - Het is een bijzonder natuurfenomeen: lichtende nachtwolken. Weeronline meldt dat we vanavond en morgenavond kans hebben om de hoge wolken te zien. Fotograaf Karin Broekhuijsen uit De Kiel komt in de zomer vaak 's nachts haar bed uit voor dit natuurverschijnsel.

Vanaf anderhalf uur na zonsondergang tot anderhalf uur voor zonsopkomst kan het zilverblauwe licht van de hoge wolken richting het noorden zichtbaar worden.De kans om het schijnsel van deze wolken te zien is volgens Weeronline vanavond en morgenavond groot, maar Broekhuijsen waarschuwt: "Het is niet gezegd dat iedere onbewolkte nacht in de zomer de wolken te zien zijn. Was dat maar waar. Ze zijn redelijk zeldzaam in onze contreien."Broekhuijsen probeert elk jaar vanaf eind mei tot begin augustus het natuurfenomeen vast te leggen. "Het fotograferen van lichtende nachtwolken is voor mij een verslavende bezigheid. Ik kom er menig nacht mijn bed voor uit, in de hoop weer een glimp op te vangen van deze indrukwekkende wolken.""Lichtende nachtwolken ontstaan doordat hoog in de atmosfeer methaan wordt omgezet in waterdamp", zegt Broekhuijsen. "Doordat het op die hoogte heel koud is, bevriest de waterdamp en vormt het wolken van ijskristallen. Als het ‘s nachts donker is, weerkaatsen deze hoge wolken het zonlicht.""Lichtende nachtwolken, ook wel NLC’s (Noctilucent Cloud, red.) genoemd, zijn er soms de hele nacht. Ze trekken van noordwest naar noordoost. Maar het is ook mogelijk dat je ze maar een half uur ziet. Lichtende nachtwolken zijn het beste te zien tijdens onbewolkte nachten. De wolken hangen namelijk op tachtig kilometer hoogte. Gewone bewolking hangt lager en belemmert het zicht op de lichtende nachtwolken. NLC’s zien er iedere keer weer anders uit doordat het op grote hoogte hard waait. Hierdoor veranderen de wolken snel van kleur, vorm en plaats."Op de website NLCNET worden lichtende nachtwolken gemeld. Broekhuijsen zal vannacht weer hoopvol haar bed uitkomen. "2016 was een slecht NLC-jaar, omdat het vaak bewolkt was. Je zag dan de NLC's tussen wolken door. Ik heb het dit jaar nog niet vastgelegd, 2017 moet eigenlijk nog beginnen voor ons. Als het onbewolkt blijft, houd ik goede hoop voor vannacht. Ik kom er beslist steeds mijn bed voor uit om te kijken."