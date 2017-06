Droogte leidt nog niet tot grote problemen Drentse landbouw

Koeien hebben het in de zon niet gemakkelijk met deze temperaturen. (Foto: RTV Drenthe / Fred van Os)

ASSEN - De aanhoudende droogte veroorzaakt vooralsnog geen grote problemen voor de landbouw in Drenthe. Maar wat regen kunnen de land- en tuinbouwers zeker gebruiken.

Jan Bloemerts van LTO Noord heeft zelf koeien en neemt wel een aantal maatregelen. "Vandaag zal het met de warmte meevallen, maar je speelt wel op de hitte in. Een koe kan het in een geïsoleerde cel onder een ventilator veel beter volhouden dan in de zon."



Met moderne techniek kunnen veehouders zorgen dat hun dieren het een stuk draaglijker krijgen. "Ik ken legio collega's die hun daken gaan benevelen om de extreme warmte in de stallen wat terug te drukken", zegt Bloemerts.



Het neerslagtekort loopt volgens Bloemerts nog wel op, maar echt dramatisch zijn de problemen nog niet. "Her en der is wel wat schade, onder andere in de graanteelt. Gewassen die niet worden besproeid krijgen veel om het lijf. Als er niet genoeg water is bijvoorbeeld."



Waterschappen treffen maatregelen

In heel Nederland treffen Waterschappen alvast maatregelen om snel in te kunnen grijpen als de droogte aanhoudt. Denk aan het aanvoeren van zoet water en extra controles van veendijken en kades. In Brabant mogen boeren al slechts beperkt water gebruiken uit sloten voor de besproeiing van hun land.



Bovendien is er in Brabant en ook in Limburg al een verbod op beregening: boeren mogen daar voorlopig geen ander water dan regenwater gebruiken om hun land of gewassen te besproeien.