Toch Talentstage op TT Festival

ASSEN - Op het TT Festival in Assen komt toch een podium voor regionaal talent. In café Lodewijk Napoleon aan de Markt treden tot en met zaterdagavond dj's uit Drenthe op.

Organisator van het podium is Tessa de Wilde van het Asser Dance Collectief. "Het is een initiatief van caféhouder Ronald Obbes. Er komt dit jaar geen Talentstage en hij wilde toch een podium bieden aan dj's uit de provincie", vertelt De Wilde.Op het podium zal vooral dancemuziek maar ook feestmuziek, soul en R&B gedraaid worden. "We gaan muziek maken voor een heel breed publiek. Onze dj's kunnen natuurlijk draaien wat ze maar willen", zegt De Wilde.Het talentstage stond vorig jaar nog wel als buitenpodium op het festival, maar is samen met het drijvende podium in de Vaart geschrapt. Reden was het tegenvallende bezoekersaantal van het festival.In het café krijgt lokaal talent nu dus alsnog de kans zich te tonen aan het publiek. De Wilde: "Een goede start, want we hebben hier goede mensen in huis. We hopen wel ooit weer op een podium buiten te kunnen staan." Vorige week gingen er al stemmen op om in 2018 weer een Talentstage op het festival neer te zetten.