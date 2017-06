Ron Jans: Als dit heel goed bevalt, ben ik misschien wel klaar als trainer

VOETBAL - Ron Jans uit Tynaarlo heeft veel zin in zijn nieuwe functie als technisch manager bij FC Groningen.

"Als dit heel goed bevalt van twee kanten, ben ik misschien wel klaar als trainer. Jezelf uitdagen in het leven, dat vind ik heel mooi", aldus Jans.Zijn terugkeer bij Groningen noemt Jans een 'trilogie'. "Ik was daar speler en trainer en nu keer ik terug als technisch manager. Ik word verantwoordelijk voor het selectiebeleid en de aanstelling van trainers. Ik hoop iedereen bij de club te motiveren, om te doen waar ze goed in zijn; begeleiden, inspireren en corrigeren."Ondanks dat hij meerdere aanbiedingen kreeg, koos Jans er bewust voor om niet weer een club te trainen. Hij wil weten hoe het is om een jaar geen trainer te zijn. "Als je in je leven altijd hetzelfde doet, is het ook goed om te realiseren wat je gaat missen. En om te kijken wat je wilt met je leven. Dit vond ik een mooi moment", zegt Jans.Jans tekent bij FC Groningen een contract voor één jaar. Hij volgt Peter Jeltema op, die per 1 september stopt.