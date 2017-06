Code oranje in Drenthe: hoog risico op natuurbranden

ASSEN - Vanwege het aanhoudende droge en warme weer is het risico op natuurbranden in Drenthe verhoogd naar code oranje.

Code oranje betekent dat er een kans is dat er een natuurbrand ontstaat die zich snel uitbreidt. Het stoken van vuur in de natuur is bij code oranje verboden. Ook vuurkorven, vuurwerk en fakkels zijn niet toegestaan. Roken in de natuur wordt sterk afgeraden.Afgelopen maandag was in Nieuweroord nog een natuurbrand . Het vuur begon in een hoop afval en sloeg over naar het kurkdroge land. Ook in natuurgebied Aekingerzand woedde brand.De droogte leidt in Drenthe nog niet tot grote problemen voor de landbouw . Veehouders nemen soms wel maatregelen voor hun dieren. Zo benevelen ze bijvoorbeeld de daken om extreme warmte in stallen terug te dringen.