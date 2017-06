Vaarroute Assen voorlopig nog niet open voor bootjes door fosfor

ASSEN - De vondst van fosfor in Het Kanaal zorgt ervoor dat bootjes voorlopig nog niet door Assen kunnen varen.

De stof die in de buitenlucht spontaan in brand vliegt werd vorige week opgebaggerd door een schip. De werkzaamheden liggen voorlopig stil. Eerst moet nader onderzoek uitwijzen of er op deze locatie nog meer fosforresten op de bodem liggen. Het was de bedoeling dat de vaarroute op 1 juli open zou gaan.De fosforresten zijn de afgelopen dagen onderzocht door deskundigen. Zij vermoeden dat het gaat om resten van fosforgranaten uit de Tweede Wereldoorlog. In het gebied rond de Groningerburg werd aan het eind van de oorlog zwaar gevochten tussen Duitsers en Canadezen.De gemeente Assen neemt een aantal maatregelen vanwege de fosforvondst. Eerst moet de aannemer die de baggerwerkzaamheden gaat uitvoeren een plan van aanpak worden geschreven. Daarin moet staan hoe de zoektocht naar mogelijk meer fosforresten er uit gaat zien en welke voorzorgsmaatregelen de aannemer treft.Als het plan van aanpak is goedgekeurd, wordt een speciaal beveiligd baggerschip ingezet. Het schip heeft onder andere extra bepantsering en zal de bodem verder afgraven. Het opgebaggerde slib wordt aan boord gezeefd en onderzocht op resten van fosfor. De gemeente hoopt op korte termijn het plan van aanpak van de aannemer te ontvangen. Het is nog niet duidelijk wanneer het speciale baggerschip kan aanmeren in het Kanaal.