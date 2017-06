Jasper Hemmes uit De Wijk gaat voor wereldrecord zonneauto

DE WIJK - Aerodynamicus Jasper Hemmes uit De Wijk probeert vandaag met het Nuon Solar Team van de TU in Delft een langeafstandsrecord te vestigen met een auto op zonne-energie.

Op de testbaan van de RDW in Lelystad wil het Solar Team een zonneauto in twaalf uur 750 kilometer laten afleggen. Genoeg voor een wereldrecord.Het is voor het eerst dat in Nederland zo'n recordpoging wordt gedaan. "We hebben geluk met het weer vandaag, want de recordpoging stond al gepland. We verwachten dat we door de sterkere zonnekracht vanmiddag nog harder kunnen", vertelt Hemmes.De aerodynamicus uit De Wijk heeft vandaag een belangrijke rol in de recordpoging. Hemmes meet namelijk tijdens de rit hoe de auto zo efficiënt mogelijk kan blijven rijden. Hemmes: "Ik houd me in de volgauto bezig met de strategie. We meten het weer en ik bereken welke snelheid we moeten rijden om een zo groot mogelijke afstand af te leggen."In oktober vertrekt Hemmes met het Solar Team naar Australië voor de World Solar Challenge. Dat is een zonnerit van drieduizend kilometer van het noorden naar het zuiden van Australië. In 2015 won Jorden Steenbeek uit Norg de challenge met het Solar Team.Vanochtend om 5:20 uur begon het Solar Team met de poging. Om 17:20 uur, exact twaalf uur later, weten we of de recordpoging is geslaagd.