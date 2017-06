Tekort van 450.000 euro bij milieudienst RUD

De Regionale Uitvoeringsdienst verwacht een groot tekort (Foto: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

ASSEN - De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in Drenthe verwacht een tekort van 450.000 euro. De Drentse RUD controleert en handhaaft milieutaken voor de provincie Drenthe en alle gemeenten. Mogelijk loopt het tekort nog verder op.

Volgens gedeputeerde Cees Bijl heeft de regionale milieudienst het tekort niet zo lang geleden ontdekt. Hij baalt ervan dat het tekort niet bekend was toen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten onlangs over de Voorjaarsnota spraken.



Oorzaak volgt

Bijl deelde in de Provinciale Staten alleen mee dat er een tekort is, maar zei niets over de oorzaak. Hij beloofde om volgende week in een brief met meer uitleg te komen.



Op 10 juli vergadert het bestuur van de RUD over het tekort. Gedeputeerde Bijl is namens de provincie bestuurslid van het RUD.



Samen eigenaar van de RUD

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD Drenthe. Alle dertien deelnemende partijen hebben het milieubrede takenpakket ingebracht. Als eigenaar bewaken ze dat de RUD zijn taken uitvoert.

Door: Serge Vinkenvleugel Correctie melden