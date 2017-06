Stelling: Met de kennis van nu zou ik anders hebben gestemd

DEN HAAG - Op 15 maart mochten we naar de stembus. Maar nu, ruim drie maanden later, hebben we nog steeds geen nieuw kabinet.

Zouden de stemmers na al die tijd nog steeds achter hun stem staan? Volgens de Peilingwijzer zijn weinig mensen van mening veranderd, schrijft de NOS . VVD blijft de grootste en de PVV staat tweede. D66 wint een zetel en CDA verliest er één. De partijen GroenLinks, PvdA en ChristenUnie laten helemaal geen verschuivingen zien.De SP is de enige partij die meer dan één zetel verliest. Na de verkiezingen had SP 14 zetels, nu zouden dat er 10 tot 13 zijn.Staat u nog steeds achter uw stem op de 15e maart? Of zou u met de kennis van nu anders hebben gestemd?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of u drinkwater verspilt aan het besproeien van uw tuin. De uitslagen lagen dicht bij elkaar, maar een kleine meerderheid van 55 procent was het met de stelling oneens. 45 procent geeft aan geen drinkwater voor de tuin te gebruiken. In totaal brachten 2206 mensen hun stem uit.