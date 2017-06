Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt bijna 3 miljoen over

Het overschot is onder meer te danken aan lagere personeelskosten (foto: Erwin Kikkers/RTV Drenthe)

ZWOLLE - Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een goed eerste jaar achter de rug. Het waterschap sloot 2016 af met een plus van 2,7 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarrekening.

Het geld wordt toegevoegd aan de reserves van het waterschap. "Op die manier kan het in de komende jaren worden ingezet om eventuele stijgingen van de waterschapsbelasting te voorkomen of op z'n minst te beperken", zegt bestuurder Herman Odink.



Het overschot van 2,7 miljoen is onder meer te danken aan lage rentetarieven, minder personeelslasten en lagere kosten aan energieverbruik.



Uitdagingen

De komende jaren staat het waterschap naar eigen zeggen voor grote uitdagingen. "Door de verandering van het klimaat moeten we voorbereid én bestand zijn tegen langere periodes van droogte en tegen periodes van acuut veel water. Schoon water, droge voeten en waterveiligheid vragen kostbare investeringen", aldus Odink.



Fusie

Waterschap Drents Overijsselse Delta is actief in het zuidoosten van Drenthe en in Overijssel. Het waterschap ontstond op 1 januari 2016 na een fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland.