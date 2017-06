Drents huis van Vincent van Gogh op internationale route

NIEUW-AMSTERDAM - Het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam en het Veenpark in Barger-Compascuum maken deel uit van de 'Route Van Gogh Europe'.

Op deze toeristische route liggen in totaal zestien plekken in Nederland, België en Frankrijk. Dit zijn de plekken waar Van Gogh heeft gewoond of waar zijn kunst te zien is.Vincent van Gogh woonde een tijd in Nieuw-Amsterdam en maakte ontdekkingstochten door de veengebieden. Daar deed hij ook inspiratie op voor zijn schilderijen.Het huis van Vincent van Gogh in Nieuw-Amsterdam is zijn enige verblijf in Nederland dat toegankelijk is voor publiek. De kamer waar hij schilderde is zo ingericht, dat het lijkt alsof hij er nog steeds werkt.