Man uit Emmer-Compascuum vrijgesproken van bewust aanrijden dorpsgenoot

EMMER-COMPASCUUM - De man uit Emmer-Compascuum die in november 2016 bewust een dorpsgenoot zou hebben aangereden is door de rechter vrijgesproken.

Volgens de rechter is er te weinig bewijs. Het Openbaar Ministerie eiste ook vrijspraak voor de man uit Emmer-Compascuum.Ondernemer Jeroen Prins werd voor zijn bedrijf aan de Rademakerstraat aangereden. Hij zei tientallen meters door de auto te zijn meegesleurd. De ondernemer en de verdachte hadden een zakelijk conflict. Prins eiste na de aanrijding een schadevergoeding en een contactverbod Prins was niet bij de rechtszaak. Maar hij liet wel een brief voorlezen waarin hij zegt dat er 'een moordaanslag op zijn leven is gepleegd'. Hij zegt geen leven meer te hebben en heeft last van zelfmoordneigingen.De verdachte ontkende de aanrijding steeds. Hij werd opgepakt na het incident en kwam korte tijd later weer vrij. Bij de rechtszaak liet hij weten zich 'bedreigd en angstig' te voelen.