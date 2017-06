Jan, Jans en de kinderen op kinderpostzegels

MANTINGE - Op de kinderpostzegels staan dit jaar afbeeldingen van stripfiguren Jan, Jans en de kinderen. Dit als eerbetoon aan de in januari overleden Jan Kruis uit Mantinge, tekenaar van de strip.

In het blad Libelle staat al meer dan veertig jaar wekelijks een strip van Jan Jans en de kinderen. "Iedereen kent Jan, Jans en de kinderen. Dat maakt ze ook zo geschikt voor de kinderpostzegels en het goede doel dat eraan vastzit," zegt Hilmar Mulder, hoofdredacteur Libelle.Het thema van dit jaar van de zegels is ‘een goed thuis voor alle kinderen’. De helft van de opbrengst gaat naar kinderen in binnen- en buitenland die extra steun nodig hebben, bijvoorbeeld omdat zij in armoede leven.De actie start 27 september. Basisschoolleerlingen gaan vanaf dan langs de deuren om de kinderpostzegels te verkopen. Het motto van de Stichting Kinderpostzegels is 'voor kinderen, door kinderen'.