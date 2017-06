Raad van State veegt bezwaren tegen campercamping Erica van tafel

De Raad van State heeft de bezwaren tegen de camperplaats in Erica van tafel geveegd (foto: Google Streetview)

ERICA - De kleinschalige camperplaats aan de Ericasestraat in Erica past prima in de omgeving. Ook veroorzaken bezoekers geen onveilige situaties op de weg.

Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. Buren hadden bezwaar aangetekend tegen de locatie van de inrit naar de campercamping. Ook is er volgens de Raad genoeg ruimte tussen de woningen van de buren en de campercamping.



De inrit naar de camping moet aan de Verlengde Herendijk komen. Dat is volgens de Raad van State veiliger omdat de maximumsnelheid daar lager is dan op de drukkere Ericasestraat.