Automobilist rijdt 70 km/u te hard in Nieuw-Amsterdam

De automobilist reed 70 km/u te hard (foto: RTV Drenthe / Hugo Boogaerdt)

NIEUW-AMSTERDAM - Een automobilist is vanochtend zijn rijbewijs kwijtgeraakt bij een lasercontrole in Nieuw-Amsterdam.

De bestuurder scheurde met 120 kilometer per uur over de Zijtak Oostzijde. Op die weg is de maximumsnelheid 50 kilometer per uur.



Twee andere automobilisten kregen ook een bekeuring. Zij reden 20 kilometer per uur te hard.