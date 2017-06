Onrust door taxivignet in Assen

ASSEN - Een aantal taxiondernemers uit Assen maakt zich zorgen over een vignet dat is ingevoerd door een groep concurrerende taxichauffeurs.

Rond de komende TT rijden zo'n twintig taxi's van 13 bedrijven met een speciaal vignet. "Om te laten zien dat ze uit Assen komen en betrouwbaar zijn", zegt initiatiefnemer en taxichauffeur Wietze Mast.Het vignet moet taxi's uit Assen voorrang geven op concurrenten uit andere steden. "Tijdens de TT en andere grote evenementen komen chauffeurs uit Enschede, Utrecht en Leeuwarden naar Assen. Het was vorig jaar zelfs zo erg dat taxi's uit Assen door verkeersregelaars werden weggestuurd bij het station, omdat het daar te druk was", klaagt Mast.De taxichauffeurs uit Assen die niet mee mogen doen aan het vignet zijn bang voor oneerlijke concurrentie. "Straks mogen wij ook de binnenstad niet meer in met de TT", zegt een van de ondernemers die liever anoniem wil blijven. "We zijn helemaal niet uitgenodigd om mee te praten over het vignet."De onrust ontstond naar aanleiding van een artikel in het Gezinsblad . Daarin zeggen de initiatiefnemers dat verkeersregelaars via de gemeente op de hoogte worden gebracht van het vignet, zodat ze die taxi voorrang kunnen geven. Volgens de gemeente Assen is dat onjuist. De verkeersregelaars mogen geen onderscheid maken tussen taxi's, laat een woordvoerder van de gemeente weten.Taxichauffeurs in Assen vragen al langer om een streepje voor tijdens bijvoorbeeld het TT Festival. De gemeente Assen heeft in gesprekken met een afvaardiging van de chauffeurs aangegeven dat de taxibranche in Assen zich moet verenigen. Tot nu toe is dat niet gebeurd.De taxichauffeurs beschuldigen elkaar over en weer van agressief gedrag. "D'r zijn mensen bij die je met een karatetrap ontvangen. Die willen wij er niet bij hebben", reageert Wietze Mast op de opmerking van de chauffeurs uit Assen die geen vignet krijgen. Volgens de buitengesloten groep ging aan de karatetrap een ander incident vooraf: "D'r werd met opzet een klant bij iemand weggekaapt."