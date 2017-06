Coevorden financieel steeds gezonder: ‘We zijn heel tevreden’

Het gemeentehuis van Coevorden (foto: Google Streetview)

COEVORDEN - De gemeente Coevorden wordt met het jaar financieel gezonder. Over 2016 heeft de gemeente een overschot van 3,9 miljoen, dat aan de groeiende algemene reserve wordt toegevoegd.

Hoe anders was de situatie aan het begin van de huidige bestuursperiode. “Toen dit college aantrad, lag er een behoorlijke opgave”, blikt wethouder Jan Zwiers (BBC 2014) terug. “Onze eerste ambitie was om financieel orde op zaken te stellen, want we stonden er slecht voor. Ook wilden we anders besturen. Met een samenleving die zelf meer zaken oppakt. En dat is niet het gevolg van de financiële situatie, zoals sommige mensen dachten.”



Voldoende weerstand

Zwiers is er trots op dat de accountant deze keer de jaarrekening zonder blikken of blozen van goedkeuring voorzag. “Onze positie is nu weer zo goed, dat we voldoende weerstand hebben om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.”



Coevorden is uit het dal geklommen door een reeks van maatregelen, zo stelde het college bij de presentatie van de cijfers. Er is bezuinigd, er is een kerntakendiscussie gevoerd, er is vastgoed verkocht en er is flink gesneden in de bedrijfsvoering van de gemeente.



Ook is er een overschot op het sociale domein. “We gaan voorzichtig om met het geld en kijken vooral wat iemand nodig heeft. Maar we hebben ook het standpunt: wat nodig is moet ook gewoon betaald worden”, aldus wethouder Jeroen Huizing.



Groenonderhoud

Nu het weer goed gaat, is er ook ruimte om te kijken of sommige bezuinigingen niet te ver zijn doorgeslagen. “Groenonderhoud is zo’n voorbeeld. Maar ook het onderhoud van wegen. Als je daar jaar na jaar te weinig in investeert, gaat het uiteindelijk tegen je werken en nog meer kosten. Dus we willen nu weer meer geld in wegen stoppen”, aldus Huizing. Ook het leerlingenvervoer en de bibliotheken worden meer uit de wind gehouden.



Het college van BBC 2014, CDA en PvdA wil graag op dezelfde voet verder regeren. “Ik ben heel blij met waar we nu staan. Aan het eind van onze periode hebben we hopelijk 18 miljoen in de reserves zitten en daar ben ik trots op. Dat hebben we samen met onze burgers bereikt”, vindt Zwiers.



“Coevorden is fitter geworden, niet alleen in financieel opzicht. Er is veel meer initiatief in de samenleving, voor mijn gevoel ontstaan er hier en daar als het ware Boermarkes 2.0.”

Door: Steven Stegen