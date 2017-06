Assenaar die man doodstak blijft in tbs-kliniek

De rechter wil dat de tbs met dwangverpleging doorgaat (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De tbs met dwangverpleging van de 44-jarige Assenaar die in 2010 de 45-jarige Ron Rütze uit Eesergroen doodstak, is met twee jaar verlengd. Dit heeft de rechtbank in Assen beslist.

De man werd in april 2011 voor doodslag veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. Een voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging vinden de rechters ‘nog niet aan de orde’.



Hond

De toen 37-jarige Herman B. stak op 30 augustus 2010 Rütze recht in het hart. Die zou ‘foute opmerkingen hebben gemaakt over de hond’ van B. Het slachtoffer stierf later in het ziekenhuis.



Naar het licht

De man uit Eesergroen woonde in die periode tijdelijk in Assen. Buurtbewoners zagen de steekpartij. De man die had gestoken versleepte, samen met zijn vriendin, de gewonde man richting de voordeur. "Daar was het licht, ik wilde zien wat er aan de hand was", erkende B. Vervolgens reed hij weg op de brommer. De man werd de volgende dag aangehouden.



Psychiatrisch onderzoek wees uit dat de man kampt met ernstige stoornissen. Hij werd daarom in verminderde mate toerekeningsvatbaar geacht.