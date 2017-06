Oerend HarTT: 'Voor ik het wist stond ik in de gloria'

ASSEN - Elke zaterdagmorgen om klokslag half zes wordt Sebastiaan wakker. "Dat ik op de klok kijk en denk: oh, het is weer half zes. Daarna val ik weer in slaap."

In aanloop naar de TT haalt RTV Drenthe herinneringen op aan eerdere edities van de Dutch TT in Assen. Deze week: een podcast over een brand die vorig jaar uitbrak op een TT-camping. Voor het complete verhaal kunt u bovenaan dit bericht de audio beluisteren.

Je neemt niet het beste materiaal mee. Er sneuvelt namelijk weleens wat. We gaan naar de kringloop en kopen een paar stoelen. Sebastiaan Halfwerk

Ik trek aan het apparaat en krijg een plens brandende benzine over me heen. Toen stond ik in de gloria. Sebastiaan Halfwerk

