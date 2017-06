Tbs-behandeling brandstichtster Lyndia V. verlengd

ASSEN - De 44-jarige veroordeelde brandstichter Lyndia V. uit Weerdinge blijft ook de komende twee jaar in een tbs-kliniek. De rechtbank in Assen bepaalde vanmiddag dat haar behandeling in de kliniek in Balkbrug met twee jaar wordt verlengd.

V. stichtte in 2012 brand in een recreatiewoning in Hooghalen. Ze werd veroordeeld tot tien maanden cel en tbs met dwangverpleging. De vrouw heeft altijd ontkend dat zij de dader was.Sinds 2015 zit ze in Veldzicht. V. lijdt aan meerdere psychiatrische stoornissen. Volgens haar behandelaars is ze nog niet uitbehandeld.De vrouw werd in 1996 al veroordeeld tot tbs voor een reeks brandstichtingen in Lelystad. Tien jaar later kreeg ze opnieuw tbs, omdat ze een aantal branden had gesticht in de gemeente Borger-Odoorn.In 2012 werd ze aangehouden voor opnieuw een reeks branden in Drenthe. Er gingen toen meerdere historische boerderijen in onder meer de gemeente Aa en Hunze in vlammen op. Daarbij waren ook de schaapskooi in Balloo en Boerderij Kamps bij Rolde. Uiteindelijk werd V. vrijgelaten, omdat er te weinig bewijs was dat zij de dader was.Uiteindelijk is er nooit iemand voor de branden veroordeeld.